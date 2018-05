Die OPEC rechnet mit steigendem Ölbedarf. Quelle: Larry W. Smith/EPA/dpa

Der Bedarf an Rohöl wird nach Einschätzung der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) noch rund 25 Jahre lang steigen. Ein wesentlicher Grund dafür sei, dass sich die Zahl der weltweit zugelassenen Autos bis 2040 auf rund zwei Milliarden fast verdoppeln werde, teilte die OPEC in Wien mit.



Auch wenn alternative Antriebe zumindest in den reichen Ländern an Bedeutung gewännen, seien auch 2040 insgesamt rund 85 Prozent aller Fahrzeuge auf Benzin oder Diesel angewiesen.