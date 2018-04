Aus dem Krater des Vulkans Agung steige Lava auf - sie werde sich mit Sicherheit über die Vulkanhänge ergießen, sagte ein Sprecher des indonesischen Katastrophenschutzes in Jakarta. Seit Sonntag gebe es Eruptionen, noch kräftigere Ausbrüche seien möglich. Die Behörden riefen am Montagmorgen die höchste Alarmstufe Rot aus und forderten etwa 100.000 Menschen auf, die Gefahrenzone im Umkreis von zehn Kilometern um den Vulkan zu verlassen. Die Eruptionen waren noch in zwölf Kilometern Entfernung zu hören.