Eine Mautstation auf der E75 in Serbien. Archivbild

Quelle: Jens Wolf/dpa

In Serbien ist der letzte Bauabschnitt auf Europas wichtigster Transitstrecke auf dem Balkan fertiggestellt worden. Die als Autoput bekannte Fernstraße wird von Touristen - und früher von Gastarbeitern - hoch frequentiert.



Das neue Teilstück der Europastraße E70/E75 ersetzt einen kurvenreichen und gefährlichen Landstraßenabschnitt, in dem der Verkehr vor allem in der Feriensaison häufig zum Erliegen kam. In Griechenland soll ein weiterer Abschnitt der Europastraße ausgebaut werden.