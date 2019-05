Es geht vor allem erst einmal darum, wieder ins Gespräch zu kommen: denn in den letzten Monaten - so der Eindruck in den Balkan-Staaten - hat die EU, haben die wichtigen EU-Mitgliedsstaaten Deutschland und Frankreich den Balkan (Brexit-bedingt) vernachlässigt. Und so fror der Dialog zwischen Serbien und Kosovo ein. Und damit schwand auch die Hoffnung, dass Serbien seine einstige Provinz und den Kriegsgegner Kosovo in absehbarer Zeit als eigenständigen Staat anerkennt.