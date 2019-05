Deutschland und Frankreich vermitteln im Balkankonflikt.

Quelle: Michael Sohn/AP Pool/dpa

Bei dem von Deutschland und Frankreich geführten Balkangipfel in Berlin haben sich Serbien und das Kosovo auf konstruktive Gespräche geeinigt. So seien Belgrad und Pristina übereingekommen, ihre Anstrengungen zur Umsetzung bestehender Vereinbarungen voranzutreiben, teilte das Bundespresseamt mit.



Zudem wollen sich die beiden Staaten "konstruktiv" in den Dialog einbringen, um eine Lösung zu erzielen. Ähnliche Absichtserklärungen endeten in der Vergangenheit oft in neuem Streit.