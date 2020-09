Eine endgültige Entscheidung soll nun am 15. Oktober bei einem EU-Ministertreffen in Luxemburg fallen. Der Bundestag hatte jüngst grünes Licht für die deutsche Zustimmung zum Start der Beitrittsverhandlungen gegeben.Den jetzt an die Staats- und Regierungschefs geschickten Brief unterschrieben neben von der Leyen auch EU-Ratspräsident Donald Tusk, EU-Parlamentspräsident David Sassoli sowie der scheidende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Er endet mit dem Satz: "Wir sind der Auffassung, dass es an der Zeit ist, die Beitrittsgespräche mit beiden Ländern zu beginnen."