Anfang September verhandelte das Oberlandesgericht München in der Sache, die Entscheidung wurde auf heute vertagt. Die Richter wollten sich die Angelegenheit "noch einmal durch den Kopf gehen lassen", so der Vorsitzende - er deutete an, dass die früheren Prozesse nun bereits einige Zeit zurücklägen. Doch was soll sich seitdem geändert haben?