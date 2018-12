Hamburger Erstaufführung «Brahms/Balanchine» feiert Premiere

Quelle: Markus Scholz/dpa

Schwebende Eleganz und Schönheit pur an der Hamburgischen Staatsoper: Unter dem Titel "Brahms/Balanchine" haben zwei Ballette des Tanzgroßmeisters George Balanchine (1904-1983) am Abend das Premierenpublikum in ihren Bann gezogen. Am Ende gab es viel Jubel und minutenlangen Beifall.



Die beiden Choreografien zu Kompositionen von Johannes Brahms, "Liebeslieder Walzer" und "Brahms-Schoenberg Quartet", gestaltete ein großes Ensemble des Hamburg Ballett voller Schwung und Präzision.