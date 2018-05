Die US-Wetterbehörde prognostiziert einen weltweiten Meeresspiegelanstieg von bis zu zwei Metern bis zum Ende des 21. Jahrhunderts. Prof. Jörn Birkmann von der Universität Stuttgart warnt vor einem hohen Maß an Unsicherheit. "Drei Viertel der Ballungszenten liegen heute in Küstenzonen. Das sind rund eine Milliarde Menschen", betont der Raumplaner und fordert mehr Anpassungsspielräume für den weltweiten Städtebau. Denn nicht nur der steigende Meeresspiegel ist eine Bedrohung. Menschen werden unter Sturmfluten, Meeresspiegelanstieg, Hitzestress aber auch Starkniederschlägen zu leiden haben. "In Deutschland haben wir es auch mit Phänomenen des Meeresspiegelanstiegs für Küstenzonen zu tun, aber auch mit veränderten Sturmfluten und Starkniederschlägen. Hier muss man sich auf neue Phänomene einstellen, die man bisher in der Stadtentwicklung noch nicht bedacht hat", mahnt Prof. Birkmann.