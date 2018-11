Wladimir Klitschko erhält den Bambi in der Kategorie Sport. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Der ehemalige Box-Weltmeister Wladimir Klitschko erhält in diesem Jahr den Bambi in der Kategorie Sport. "Wladimir Klitschko ist einer der erfolgreichsten Boxer aller Zeiten und war über viele Jahre Weltmeister im Schwergewicht", begründete die Jury ihre Entscheidung.



Klitschko beendete seine Karriere im Schwergewicht im Sommer nach 64 Siegen in 20 Jahren. Dabei erlitt der Ukrainer insgesamt nur fünf Niederlagen. Seinen letzten Kampf verlor Klitschko gegen den Briten Anthony Joshua.