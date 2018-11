Thomas Gottschalk moderierte seinen Gala-Auftritt so an: "Es gibt Dates, die sagt man nicht ab - auch wenn die Hütte brennt." Mit ihm auf der Bühne: die italienische Hollywood-Diva Sophia Loren (84). Gottschalk spricht an, was an diesem Abend überall Thema ist: die Brände in Kalifornien, bei denen auch sein Haus zerstört wurde. "Letzte Woche war ich herbstblond, jetzt bin ich aschblond", sagt Gottschalk.