Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Berlin Quelle: reuters

In der Bremer Asylaffäre hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) offenbar erste personelle Konsequenzen auf politischer Ebene gezogen. Der "Focus" berichtet, Seehofer habe einen Spitzenbeamten im Innenministerium suspendiert. Dieser sei ein Vertrauter von Thomas de Maizière (CDU) gewesen. Demnach leitete der Ministerialdirektor zuletzt die Abteilung Migration in dem Ministerium und war seit 2014 an vorderster Stelle für die deutsche Ausländerpolitik mitverantwortlich. Die Versetzung bedeute eine klare Distanzierung Seehofers von seinem Vorgänger de Maizière, schreibt der "Focus".