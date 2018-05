Ich möchte nicht, dass alles bis ins Detail geprüft wird, mir ist das Gesamtvolumen auch nicht bekannt. Erst einmal vorsichtig nachbohren. Zitat aus dem E-Mailverkehr, der dem ZDF vorliegt

Die E-Mails stammen nach ZDF-Informationen vom Februar 2017. In ihnen wird gewarnt, "dass das Innenministerium in Hannover bestimmte Bremer Fälle in dieser Außenstelle untersuchen könnte", so ZDF-Hauptstadtkorrespondent Klaus Brodbeck. Es werde vor "Politgetöse" gewarnt, dass es nun geben könnte.



In den E-Mails wird empfohlen, "man solle doch selbst versuchen das aufzuklären", so Brodbeck weiter. Und das hatte offenbar Folgen: "Nur einen Tag später kommt aus der Leitungsebene des BAMF die Anweisung, bitte geräuschlos vorzugehen: 'Ich möchte nicht, dass alles bis ins Detail geprüft wird, mir ist das Gesamtvolumen auch nicht bekannt. Erst einmal vorsichtig nachbohren.'"