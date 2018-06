Die Bremer Außenstelle des BAMF. Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

In der Affäre um manipulierte Asylverfahren in der Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Bremen gab es mehr Mitwisser als bekannt. Das berichtet der "Spiegel".



Bereits 2014 sollen sieben Führungskräfte erfahren haben, dass es massive Unregelmäßigkeiten gab. Demnach bezogen sich die Hinweise der Führungskräfte auf "zahlreiche Fälle", in denen es "Bevorteilungen bei Entscheidungen über syrische Asylanträge" gab, in die ein Hildesheimer Anwalt involviert war.