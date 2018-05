Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im Bundestag. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wird im Innenausschuss des Bundestages zu den Unregelmäßigkeiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Auskunft geben. Die Opposition will wissen, ob er wirklich erst am 19. April von der Affäre erfahren hat.



Wie von Mitgliedern zu erfahren war, befasst sich der Ausschuss am nächsten Dienstag noch einmal mit den Vorfällen in der Bremer BAMF-Außenstelle. Dort sollen 1.200 Menschen ohne ausreichende rechtliche Grundlage Asyl erhalten haben.