In der Affäre gerät die Kanzlerin zunehmend unter Druck. Laut Medienberichten war sie bereits seit vergangenem Jahr über die massiven Probleme in der Behörde informiert. Das BAMF steht bereits seit Wochen in der Kritik. Auslöser waren zunächst die Vorgänge in der Bremer Außenstelle. Im April wurde bekannt, dass dort zwischen 2013 und 2016 in mindestens 1.200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt worden sein sollen.