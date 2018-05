Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

In der Affäre um das Bundesflüchtlingsamt in Bremen hat Innenminister Horst Seehofer (CSU) die "volle politische Unterstützung" von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.



Die Kanzlerin verfolge sehr intensiv die Vorgänge um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Es gehe dabei um "schwerwiegende Vorwürfe", die Merkel sehr ernst nehme. Sie unterstütze die Aufklärungsarbeit des Innenministeriums "komplett" und stehe in Austausch mit Seehofer.