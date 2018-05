Horst Seehofer will in der nächsten Woche Entscheidungen treffen. Quelle: Carsten Koall/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer schließt in der Affäre um unzulässig ausgestellte Asylbescheide personelle Konsequenzen nicht aus. Er werde alles tun, "damit die Dinge ohne Ansehen von Personen oder Institutionen aufgeklärt werden, denn sie haben das Vertrauen in das BAMF beschädigt", sagte der CSU-Chef der "Mittelbayerischen Zeitung".



Seehofer ergänzte: "Ich werde in der nächsten Woche Entscheidungen über organisatorische und gegebenenfalls auch personelle Konsequenzen treffen."