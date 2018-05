Innenminister Seehofer (CSU) verspricht Aufklärung. Archivbild Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat eine "schonungslose" Aufklärung des BAMF-Skandals angekündigt. "Ich habe am 19. April erfahren, dass da ein handfester Skandal in Bremen vorliegt. Ich habe sofort gehandelt", sagte er der ZDF-Sendung "Berlin direkt". "Es wird von mir schonungslos aufgeklärt", so Seehofer, der am Dienstag im Innenausschuss aussagen wird.



In der BAMF-Affäre sollen in der Bremer Außenstelle mindestens 1.200 Menschen Asyl bekommen haben, obwohl sie keinen Anspruch hatten.