Innenminister Seehofer muss im Innenausschuss sprechen. Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) soll am morgigen Dienstag im Innenausschuss des Bundestages erklären, wie viele falsche Asylbescheide das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in den vergangenen Jahren ausgestellt hat. Den Fragen der Abgeordneten muss sich in dieser Sondersitzung auch die BAMF-Präsidentin Jutta Cordt stellen.



Sollten die Abgeordneten mit den Antworten, die sie nun erhalten, nicht zufrieden sein, könnte das einen Untersuchungsausschuss nach sich ziehen.