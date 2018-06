In der Behörde herrsche Inkompetenz und Willkür, laut dem aktuellem ZDF-"Politbarometer" glauben nur 23 Prozent der Befragten, dass bei Asylverfahren im Großen und Ganzen in den Behörden korrekt entschieden wird. Fast zwei Drittel (64 Prozent) bezweifeln das. Ein Misstrauensvotum, das für die Beschäftigten niederschmetternd ist bzw. sein muss. Oder wie es am Rande der Personalversammlung des BAMF in Nürnberg am vergangenen Mittwoch aus Kreisen der Mitarbeiter heißt: "Wir sind doch keine Chaos- und Durchwink-Truppe".