Vielleicht kam es ihr ganz gelegen, dass sie nicht über abflauendes Wirtschaftswachstum und dessen Konsequenzen reden musste. Vielleicht hat es aber auch zu sehr in Angela Merkels Ohren geklingelt – so oft, wie in den vergangenen Tagen darüber geredet und geschrieben wurde, dass die Kanzlerin derzeit vor allem durch eines besticht: die Fähigkeit, sich rauszuhalten. Jedenfalls nutzte Merkel den traditionellen Termin mit den Wirtschaftsweisen, um nicht über deren Jahresgutachten zu reden, sondern über ihre Regierung.