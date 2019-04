Starke Rauchwolken steigen auf aus Fenstern eines Bürogebäudes.

Quelle: Salim Reza/XinHua/dpa

Beim Brand eines mehrstöckigen Hochhauses in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 70 Verletzte mussten in Krankenhäusern behandelt werden, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte.



Einige Menschen ließen sich an einem Fernsehkabel an dem Gebäude herunter. Andere ergriffen Seile, die die Feuerwehr ihnen aus Hubschraubern zuwarf. Unter dem Jubel der Schaulustigen wurden sie in Sicherheit gebracht. Die Ursache des Brandes ist nicht bekannt.