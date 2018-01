Von den Vereinten Nationen (UN) forderte Hasina, "Sicherheitszonen" für die verfolgte muslimische Minderheit in Myanmar einzurichten. Diese Gebiete sollten von den UN kontrolliert werden, sagte Hasina vor der UN-Vollversammlung in New York. "Diese Menschen müssen in Sicherheit und Würde in ihre Heimat zurückkehren können", sagte sie über die Hunderttausenden nach Bangladesch geflüchteten Rohingya.