Verdi ruft zu Warnstreiks auf. Archivbild

Quelle: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat Bankangestellte an mehreren Tagen im April in verschiedenen Städten zu Warnstreiks aufgerufen. Als erstes treten am 3. April in Hamburg unter anderem Beschäftigte der Deutschen Bank, der Commerzbank und der Sparkasse ganztägig in den Warnstreik.



Am 5. April und ab dem 8. April soll es zu weiteren Arbeitsniederlegungen kommen. Derzeit verhandeln die Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter der Banken für etwa 200.000 Beschäftigte einen neuen Tarifvertrag.