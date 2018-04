Online-Banking ist so gesehen bereits nicht mehr zeitgemäß. Markus Alberth

Markus Alberth: Die Frage lautet doch eigentlich: Was ist der gemeinsame Nenner? Eine sehr alte Werbung der Hypovereinsbank lautete "Leben Sie, wir kümmern uns um die Details." Genau das besorgt heute die Digitalisierung. Die Kunden leben ihr Leben und die Bank muss im richtigen Augenblick zum Kunden kommen, mit Paypal zu eBay oder mit Finanz-Informationen zu Alexa und Siri.



Online-Banking ist so gesehen bereits nicht mehr zeitgemäß. Hier muss der Kunde immer noch zur Bank kommen. Es macht keinen Unterschied, ob der Kunde in die Filiale muss, zum Automaten oder auf die Online-Banking-Webseite. Er muss zur Bank. Das ist einfach unbequem. Bill Gates sagte schon 1994 "Banking is necessary, banks are not." Es gilt als sicher, dass viele klassische Banken die kommenden Jahre nicht überleben werden, ebenso wie viele Fintechs. Aber es wird auch Gewinner geben, die sich den neuen Finanzmarkt neu aufteilen. Das können heutige Banken sein, Fintechs oder auch Internetgiganten wie Facebook, Amazon, Google oder Apple.