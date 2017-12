Der Katalonien-Konflikt zieht weitere Kreise. Nun reagiert auch der Bankensektor auf die unsichere Lage: Das Finanzinstitut Banco Sabadell - zweitgrößte Bank in Katalonien und fünftgrößte in Spanien - kündigte die Verlegung seines Unternehmenssitzes nach Alicante an. Auch die Caixa-Bank überlegt.