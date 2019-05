Ertragreiches Sparen ist zurzeit kaum möglich.

Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Bei Abschluss der Sparverträge vor mehr als zwei Jahrzehnten allerdings bauten die Anleger darauf, am Ende eine Prämie zu erhalten, die erst die Gesamtrendite attraktiv machte. Die Kunden nahmen dabei in Kauf, dass allgemein steigende Zinsen ihre Sparpläne im Vergleich hinterherhinken lassen könnte - die Sparkasse dagegen musste damit rechnen, mehr Zins versprochen zu haben, als sie in einer ungewissen Zukunft einzunehmen in der Lage sein würde, etwa durch Vergabe von Krediten. Fair verteiltes Risiko? Mitnichten. Nur nebenbei: Nach einer neuen Studie haben Sparer durch die Niedrigzinsphase in den letzten zehn Jahren 358 Milliarden Euro Zinserträge eingebüßt. Schuldner dagegen, allen voran der Staat, waren die Gewinner.