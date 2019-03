Der Commerzbank-Chef Martin Zielke. Archivbild

Der Vorstandsvorsitzende der Commerzbank hat seinen Mitarbeitern eine zügige Entscheidung in den Verhandlungen zu einer möglichen Fusion mit der Deutschen Bank in Aussicht gestellt. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die der Finanznachrichten-Agentur dpa-AFX vorlag.



"Wir werden die Zeit der Unsicherheit, die durch die Sondierung entsteht, so kurz wie möglich halten und hart dafür arbeiten, schnell zu einem Ergebnis zu kommen", schreibt Commerzbank-Chef Martin Zielke.