Volks- und Raiffeisenbanken, hervorgegangen aus dem Gedanken, ihren Mitgliedern, also Genossen, wechselseitig unter die Arme zu greifen, stehen ähnlich da. Die Deutsche Bank hat bundesweit noch 535 Filialen – und schon vor längerer Zeit angekündigt, besondere Beratungskompetenzen auch in speziellen Zentren zu bündeln. Anders als in den meisten europäischen Nachbarländern besitzen die jeweils größten Banken in Deutschland keinen erdrückenden Marktanteil: Die drei größten kommen zusammen auf fünfzehn Prozent (in den Niederlanden beherrschen die vier größten Banken rund drei Viertel des Marktes). Die Zersplitterung hierzulande dürfte also dazu führen, dass Zusammenschlüsse und Übernahmen die Bankenlandschaft übersichtlicher machen werden.