Das Büro der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt/Main. Quelle: Boris Roessler/dpa

Auf Basis der Bilanzen vom Ende des vergangenen Jahres berechneten die Aufseher die Widerstandsfähigkeit der Banken im Fall eines kräftigen Konjunktureinbruchs über die drei kommenden Jahre. Damit einher gehen beispielsweise steigende Arbeitslosigkeit, sinkende Immobilienpreise, deutliche Verluste bei den Staatsanleihen, zunehmende Ausfallrisiken für Kredite sowie drohende Strafzahlungen durch Fehlverhalten der Bankmanager.



Dabei passten die Prüfer das Szenario an die wirtschaftliche Stärke der einzelnen Länder und ihrer Institute an - beispielsweise muss ein wirtschaftlicher Absturz in Deutschland deutlich stärker sein als in Italien, um die Banken dem gleichen Stress auszusetzen.



Der deutsche Bankenverband BdB hält den Stresstest für strenger als die vorherigen Belastungsproben. Härter als frühere Checks ist die Prüfung laut der Ratingagentur S&P dieses Mal zudem, weil neue Rechnungslegungsvorschriften verwendet werden. Diese führen bei den Banken dazu, dass sie früher für ausfallgefährdete Kredite vorsorgen müssen.