Der Libor (London Interbank Offered Rate) wurde seit Mitte der 1980er Jahre an jedem Bankarbeitstag vormittags von der British Bankers' Association (BBA) in London festgelegt. Für die Berechnung gaben die nach Marktaktivität wichtigsten Banken weltweit an, welche Zinsen sie für Kredite der Konkurrenz zahlen müssen. Der auf dieser Basis für verschiedene Währungen errechnete Libor ist vor allem für Geschäfte in Dollar wichtig. Im Jahr 2014 übernahm der US-Börsenbetreiber ICE die Verantwortung für die Libor-Berechnung.



Für Geschäfte in Euro ist seit Einführung des Euro als Buchgeld zum 1. Januar 1999 entsprechend der Euribor (Euro Interbank Offered Rate) der Maßstab. Zu dessen Berechnung melden täglich mehr als 30 ausgewählte Banken, welches der höchstgebotene Zinssatz dafür ist, dass eine Bank einer anderen Bank mit guter Bonität einen unbesicherten Euro-Kredit gewährt. Die Europäische Zentralbank (EZB) treibt derzeit Pläne für einen eigenen Geldmarkt-Referenzzins voran.