Jeremy Corbyn will nicht zum Staatsbankett mit Trump kommen.

Quelle: Brian Lawless/PA Wire/dpa

Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei hat die Einladung zu einem Staatsbankett für US-Präsident Donald Trump während dessen Besuchs in Großbritannien abgelehnt. Das teilte Labour mit.



Trump und First Lady Melania sollen vom 3. bis 5. Juni zum Staatsbesuch nach Großbritannien kommen. Corbyn hält das für unangebracht. Theresa May solle nicht den roten Teppich ausrollen, um einen Präsidenten zu ehren, der wesentliche internationale Verträge in den Wind schlage.