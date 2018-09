Wir empfehlen deshalb, auf Smartphones, deren Betriebssystem nicht mehr aktualisiert wird, zu verzichten. Stefan Fischer, Stiftung Warentest

Stiftung Warentest gibt Entwarnung – zumindest für die Besitzer neuer Smartphones. Banking per App sei genauso sicher wie Online-Banking am Computer. "Die Apps stellen wie beim Online-Banking am PC eine sichere Verbindung mit dem Bankserver her", erklären die Warentester, die für die Zeitschrift "Finanztest" 38 Banking-Apps untersucht haben. Wichtig sei, dass der Nutzer seine App nur aus den offiziellen Download-Shops beziehe und sein Betriebssystem immer aktuell halte.



Anders sieht es für Besitzer älterer Android-Smartphones aus. Während Apple auch betagte iPhones regelmäßig mit Updates versorgt, liefern die Hersteller von Android-Smartphones Sicherheitsupdates oft nur für die neuesten Modelle aus. Auf vielen älteren Geräten laufen daher unsichere Versionen des Android-Betriebssystems. "Wir empfehlen deshalb, auf Smartphones, deren Betriebssystem nicht mehr aktualisiert wird, zu verzichten", so Stefan Fischer von Stiftung Warentest auf Nachfrage von heute.de. Ob das eigene Smartphone noch aktualisiert wird, kann man beim Hersteller oder durch eine Netzrecherche herausfinden.