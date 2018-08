Immerhin haben sich die meisten Hersteller von Geldautomaten inzwischen von direkt öffentlich zugänglichen USB-Schnittstellen oder Anschlüssen nach dem Firewire-Standard verabschiedet. Bei den jetzt betriebenen Geldautomaten befindet sich die USB-Schnittstelle nicht mehr an der Automatenseite, sondern im Inneren des verbauten Geldautomaten.



Um diese Schnittstelle zu finden, heben die Diebe Geld am Automaten ab. Durch das geöffnete Geldausgabefach führen sie ein Endoskop ein und ermitteln damit die genaue Position der USB-Schnittstelle. Reicht die Zeit der ersten Geldabhebung nicht aus, wird mit einer zweiten Automatenkarte noch einmal Geld abgehoben. Dabei wird dann ein Kabel an die USB-Schnittstelle geklemmt, an das dann wiederum das Smartphone mit der Schadsoftware angeschlossen wird. In einigen Fällen hat ein als Techniker getarnter Krimineller den Geldautomaten vor den Augen anderer Bankangestellter aufgeschraubt und dies damit begründet, er müsse einige Wartungsarbeiten durchführen.