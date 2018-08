Ischinger: Nein, das wäre zu einfach. Ich sage: Die Tatsache, dass sich etwa die USA nur in reduzierter Form - gegen den IS - politisch-militärisch in Syrien engagieren, ist ein Grund dafür, dass Friedensbemühungen bisher erfolglos blieben, weil auf der anderen Seite, aus Moskauer und Teheraner Sicht, Stabilität in Syrien nur erreicht werden kann, wenn der Massenmörder und Diktator Assad zumindest vorerst weiter im Amt bleibt. Dieser strategische Dissens ist außerordentlich beklagenswert. Solange die beteiligten Mächte sich nicht auf eine gemeinsame Strategie einigen können, wird die syrische Zivilbevölkerung weiterhin so dramatisch leiden müssen. Dieser skandalöse Vorgang ist wirklich kaum noch zu ertragen.