In der am 2. November 1917 verabschiedeten Balfour-Deklaration hatte Großbritannien sich mit der Gründung einer "nationalen Heimstätte des jüdischen Volkes" in Palästina einverstanden erklärt. Großbritannien begeht den Jahrestag am Donnerstag mit einem Festessen in London, zu dem der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geladen ist.