... ist untrennbar mit dem Namen Le Pen verbunden: 1972 wird sie von dem ehemaligen Fremdenlegionär Jean-Marie Le Pen gegründet, zusammen mit Neofaschisten und früheren Waffen-SS-Mitgliedern. Der FN nennt sich "patriotisch" und vertritt klar fremdenfeindliche Positionen.



Ab 1974 tritt Jean-Marie Le Pen bei Präsidentschaftswahlen an. Seinen größten Erfolg erzielt er 2002, als er überraschend in die Stichwahl gegen den Konservativen Jacques Chirac einzieht. Gegen den FN bildet sich eine breite "republikanische Front", die Chirac in den Elysée-Palast trägt.



Ab 1987 sorgt Le Pen für eine Reihe von Skandalen. Die Gaskammern der NS-Konzentrationslager nennt er ein "Detail" der Geschichte, dafür wird er wiederholt verurteilt.



2011 rückt seine Tochter Marine Le Pen an die Parteispitze. Sie fährt einen Kurs der "Entdämonisierung" und schließt ihren Vater 2015 aus der Partei aus. Bei der Präsidentschaftswahl 2017 mobilisiert sie mehr als 10,6 Millionen Wähler, so viele wie noch nie. Bei einem Parteitag zur "Neugründung" in Lille am Wochenende will sie ihrem Vater nun noch den Ehrenvorsitz nehmen und die FN umbenennen.



