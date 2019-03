Barack Obama kommt Anfang April nach Köln. Archivbild.

Quelle: Ashlee Rezin/Chicago Sun-Times/AP/dpa

Ex-US-Präsident Barack Obama bekommt die Kölner Lanxess Arena bei seinem Auftritt am 4. April voraussichtlich nicht voll. 15.000 Tickets stünden zum Verkauf, nach jetzigem Stand rechne man mit gut 10.000 Besuchern, heißt es vom Veranstalter.



Die Preise reichen von 70 bis 5.000 Euro. Der frühere Präsident lässt sich am Donnerstag kommender Woche für etwa eine Stunde in der Lanxess-Arena interviewen. Dabei geht es um die Frage, was gute Führung heute bedeutet.