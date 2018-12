Migranten wärmen sich an einem Feuer die Hände. Symbolbild

Beim Brand in einem Migrantenlager in Süditalien ist ein Mann ums Leben gekommen. Der Migrant sei vermutlich verbrannt, nachdem sich andere Menschen an einem Feuer in der Barackensiedlung in San Ferdinando wärmen wollten und dieses außer Kontrolle geriet, berichteten italienische Medien.



Die Siedlung in Kalabrien gehört zu den berüchtigtsten in Italien, weil dort Hunderte Menschen in slumähnlichen Zuständen leben. Erst Anfang des Jahres hatte ein Feuer einen Großteil des Lagers zerstört.