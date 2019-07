Die Ungleichheit der Klassen in Frankreich ist deutlich geringer als in Deutschland oder Großbritannien.

Doch in den letzten Jahrzehnten hat der Gleichheitsgedanke gelitten. Der Unmut ist groß und zeigt sich etwa in der Gelbwesten-Bewegung.