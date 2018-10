Saif al-Islam (Archivbild) Quelle: ap

Muammar al-Gaddafi regierte Libyen über mehr als drei Jahrzehnte. Auch in Libyen eskalierte die arabische Revolution in einen Bürgerkrieg mit Gräueltaten sowohl von Gaddafi-Truppen als auch der Opposition. Sein Sohn und vorgesehener Erbe Saif al-Islam wurde wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt, wegen seiner Rolle bei der Niederschlagung des Aufstandes. Als westliche Streitkräfte die Rebellen mit Luftangriffen unterstützten, trug dies zum Sturz Gaddafis bei.



In grausamen Bildern, die weltweit fast in Echtzeit zu sehen waren, wurde Gaddafi in seiner Heimat Sirte von Rebellen aus Misrata gefangen genommen und misshandelt. Seine Todesumstände sind ungeklärt. Als sein Sohn festgesetzt wurde, fehlten ihm Finger, angeblich von einem Luftangriff. Saif al-Islam wurde vom libyschen Parlament begnadigt und im Juni 2018 freigelassen. Seither zeigte er sich nicht in der Öffentlichkeit. Doch eine Rückkehr an die Macht kann im chaotischen und gespaltenen Libyen nicht ausgeschlossen werden.