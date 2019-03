Die gigantische Spielzeug-Ausstellung im Javits Center am Hudson in New York dürfte so manche Kinderherzen höher schlagen lassen. Unter den vielen Autos, Kuscheltieren und interaktiven Spieleangeboten feiert eine besondere Puppe dieses Jahr ihren 60. Geburtstag. Barbie - oder Barbara Millicent Roberts, wie sie eigentlich heißt - hat im März ihr Jubiläum. Das Alter sieht man ihr allerdings nicht an.