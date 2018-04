Luis Suarez feiert sein Tor zum 4:1 für den FC Barcelona. Quelle: reuters

Der FC Barcelona steht mit einem Bein im Halbfinale der ChampionsLeague. Der Tabellenführer der spanischen Primera Division gewann das Viertelfinal-Hinspiel gegen AS Rom 4:1 (1:0) und verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag in der italienischen Hauptstadt.



Daniele De Rossi (38.) und Konstantinos Manolas (56.) per Eigentor sowie Pique (59.) und Luis Suarez (87.) besiegelten den Erfolg des viermaligen Champions-League-Gewinners. Der frühere Wolfsburger Edin Dzeko (80.) traf für die Italiener.