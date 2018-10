Für Barley, die die deutsche und die britische Staatsangehörigkeit besitzt, ist im Zusammenhang mit Europa auch das Thema Brexit ein sehr persönliches. Der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der EU hat in ihren Augen viele Ursachen. Man habe auf der Insel nie wirklich positiv über die EU gesprochen. Dort gilt das Mehrheitswahlrecht und "wer unpopuläre Themen vertritt, der fliegt einfach raus". Barley bedauerte, dass die junge Generation sich so wenig an der Abstimmung um den Brexit beteiligt habe, obwohl sie doch in großen Teilen gegen einen Austritt aus der EU sei. Nur ein Drittel der jungen Leute sei 2016 überhaupt zur Wahl gegangen und darum sei die Abstimmung verloren gegangen.