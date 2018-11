Die Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl, Katarina Barley, hält den durch die politische Erklärung zum Brexit-Vertrag geschaffenen Zeitgewinn für positiv. Der Brexit sei "eine Operation am offenen Herzen" und die britische Premierministerin Theresa May "wirklich nicht zu beneiden", sagte Barley am Donnerstag in der ZDF-Sendung "maybrit illner".