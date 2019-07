Die deutsche Verteidigungsministerin muss bei der Wahl im EU-Parlament am Dienstag um ihre Mehrheit bangen. Die 16 SPD-Europaabgeordneten haben sich auf ein Nein gegenüber von der Leyen festgelegt und machen in der eigenen Fraktion Stimmung gegen sie. Das kritisierte der ehemalige Bundesinnenminister Otto Schily in der "Welt am Sonntag" scharf. Die SPD solle an die Stabilität Europas denken und sich "nicht an engstirnigen parteipolitischen Interessen orientieren", sagte der 86-Jährige.



Dazu Barley: "Es geht eben gerade nicht um Parteipolitik, es geht eben grade um Europa." Der frühere SPD-Politiker Schily wusch seinen Genossen den Kopf, weil sie "eine hochkompetente, intelligente, welterfahrene Politikerin" ablehnten.