SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles bestätigte die Nominierung Barleys zunächst offiziell nicht. "Ich kann bestätigen, dass ich einen hervorragenden Vorschlag für die Spitzenkandidatur Europa machen kann", sagte sie vor einer Fraktionssitzung am Nachmittag in Berlin zu der Personalentscheidung. "Das werde ich Ihnen auch in Kürze vorstellen", fügte sie hinzu. Dem ZDF-Hauptstadtstudio liegt die Bestätigung, dass Barley SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl werden soll, inzwischen vor.