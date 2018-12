"Ich trage Europa bei mir in jeder Form, in meinem Herzen sowieso, aber auch in meiner Handtasche", sagte Barley mit Blick auf ihre zwei Pässe. Die Mutter ist Deutsche, der Vater Brite. Den Vater ihrer Kinder habe sie im Erasmusstudium in Paris kennengelernt. Zur Zurückdrängung nationaler Bewegungen, auch der AfD in Deutschland, müsse Europa wieder mehr die Menschen in den Blick nehmen. "Wir brauchen ein soziales Europa."



Sie forderte einen europäischen Mindestlohn und eine europäische Arbeitslosenversicherung. Den deutschen Mindestlohn von 8,84 Euro bezeichnete sie als "verdammt niedrig".