Im April war bekannt geworden, dass die Bremer BAMF-Außenstelle in mindestens 1.200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt haben soll. Gegen die Vorgängerin Schmids in Bremen und fünf weitere Beschuldigte wird deshalb ermittelt. BAMF-Chefin Jutta Cordt lässt wegen der Affäre rund 18.000 positive Bescheide, die seit 2002 in Bremen erteilt wurden, nochmals überprüfen. Zudem werden für 2017 Stichprobenprüfungen in solchen Außenstellen vorgenommen, in denen die Schutzquoten deutlich von den sogenannten Referenzschutzquoten abweichen.